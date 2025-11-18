Стало известно, в каком городе РФ открыто больше всего тату-салонов

По численности тату-студий Санкт-Петербург занял вторую позицию в общероссийском рейтинге. Лидирующую строчку удерживает Москва, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на аналитическую службу 2ГИС.

К октябрю 2025 года в 16 крупнейших городах России работает 2170 тату-салонов, что демонстрирует увеличение на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Москва сохраняет первенство по абсолютному количеству тату-студий: в столице расположено 569 заведений данного профиля (рост на 10,5% относительно октября 2024 года). Санкт-Петербург занимает второе место с 259 салонами (прирост 11,2%), а Краснодар замыкает тройку лидеров с 212 точками (+8,7%).

Самый большой скачок в количестве тату-салонов отмечен в Волгограде, там их число увеличилось на 40,9% и достигло 62. Высокие темпы роста демонстрируют также Челябинск и Самара (по 22,2% до 88 и 99 точек соответственно), а также Казань (20,8%, 93 салона).

В городах-миллионниках средняя стоимость нанесения татуировки начинается от 3405 рублей. Самые высокие начальные цены зафиксированы в Москве (от 4766 рублей), Екатеринбурге (от 4427 рублей) и Санкт-Петербурге (от 3913 рублей). Наиболее бюджетный вариант — в Омске, где услуга татуировки обойдется в среднем от 2397 рублей.

Удаление татуировки с использованием лазера или ремувера в городах-миллионниках в среднем стоит от 1620 рублей. Самые выгодные цены предлагаются в Ростове-на-Дону, где процедура обойдется в среднем от 875 рублей. Самые высокие расценки зафиксированы в Воронеже (в среднем от 2815 рублей), Санкт-Петербурге (от 2366 рублей) и Нижнем Новгороде (от 2229 рублей).

Аналитики сервиса провели исследование, чтобы выявить районы крупных городов России, в которых сконцентрированы тату-салоны с наивысшей оценкой (4 и 5 баллов по 5-балльной системе), формируемой на основе отзывов и оценок пользователей 2ГИС. В Москве лидирует Басманный район: 23 из 24 студий имеют рейтинг 4 и выше, за ним следуют Таганский (все 15 точек) и Пресненский (12 из 13 салонов). В Санкт-Петербурге все 62 студии, расположенные в Центральном районе, имеют высокий рейтинг, как и все 26 салонов в Адмиралтейском районе.

