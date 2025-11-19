Стало известно, в какие вузы поступают выпускники школ Подмосковья

В День преподавателя высшей школы в Минобразования Московской области рассказали, какие ВУЗы стали наиболее популярными среди выпускников школ региона в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Абитуриенты из Московской области по итогам приемной кампании поступили в более чем 230 вузов России. На первом месте по числу поступающих — МИРЭА — Российский технологический университет. Также в тройку лидеров вошли РУДН им. П. Лумумбы и РЭУ им. Плеханова. Кроме того, выпускники школ региона выбирали для поступления Российский университет транспорта (МИИТ), МГТУ им. Баумана, МГСУ, МЭИ, МАИ, НИУ ВШЭ и МТУСИ.

Среди вузов, расположенных в Подмосковье, у выпускников подмосковных школ наиболее востребованы Государственный социально-гуманитарный университет и Государственный гуманитарно-технологический университет, входящие в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX-2025, а также Московский физико-технический институт, Государственный университет «Дубна» и Московская государственная академия физической культуры.

Всего на территории региона более 60 высших учебных заведений, в них учатся 70 тыс. студентов и работают свыше 3,6 тыс. преподавателей и научных сотрудников.

Обучение ведется по следующим направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки, педагогика, искусство и культура, международные отношения, туризм, сферы безопасности, а также медицина, сельское хозяйство, гуманитарные и естественные науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.