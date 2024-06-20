Стало известно, в какие настолки играют петербуржцы

По данным социологических исследований, количество игроков в настольные игры за последние 10 лет увеличилось на 7%. «Вечерний Санкт-Петербург» пишет, что любовь к таким разлечениям есть и у петербуржцев, причем горожане часто выбирают «настолки» именно про свой город.

Наравне с увеличением интереса к играм активно растут и их продажи. В «Яндекс Маркете» в первом квартале 2024 года продажи настольных игр взлетели почти на 40%, а на Wildberries в прошлом году они увеличились на 171%. Даже в «Буквоеде», который специализируется на книгах, отмечают прирост продаж настолок на 19%.

Портрет типичного покупателя в сети магазинов «Мосигра» — мужчины и женщины от 18 до 34 лет, отметили в крупнейшем российском издательстве настольных игр Hobby World.

«Это активные люди, которые любят развлечения. Настолки для них — способ весело провести время с друзьями или семьей, один из видов активного досуга», — рассказали в «Мосигре».

В сети Hobby Games возраст аудитории составляет 25-35 лет. Это — знатоки и фанаты настолок, а игры для них — не просто развлечение, а целая страсть.

Цены на настольные игры варьируются от 200 до 15 тыс. рублей. Средний чек в магазинах настольных игр в прошлом году составлял 2 165 рублей, информировали в Tinkoff Data.

На Ozon чаще всего покупают игры UNO, Memeclub, «Морской бой», «Имаджинариум», а в «Мосигре» — «МЕМЫ», «Взрывных котят», «Зомби в доме: Заражение», «Мачи Коро» и «Свинтус». Особой популярностью в Hobby Games пользуются «Особняки безумия. Вторая редакция», «Ticket to Ride: Европа», «Эверделл», «Каркассон», «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва». В «Буквоеде» отмечают высокий спрос на «Имаджинариум», «Взрывных котят», «Мемо» и все классические игры, среди которых шахматы, домино, нарды.

У игроков-петербуржцев есть особенность, отмечает издание. В Северной столице набирают популярность настольные игры, основанные на изучении города. В их числе — игры «Санкт-Петербург. Мемо», «Городское ралли. Санкт-Петербург № 1. Игра по краеведению для всей семьи», «Прогулки из шкатулки. Санкт-Петербург».

Настольные игры — это не только развлечение, но и польза. В 2013 году французские ученые выяснили, что у играющих в настолки риск развития деменции меньше на 15%.