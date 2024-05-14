Стало известно, у кого Алла Пугачева увела Максима Галкина*

Галкин* до Пугачевой чуть не женился на ведущей Анастасии Чернобровиной

Юморист и телеведущий Максим Галкин* до брака с певицей Аллой Пугачевой едва не женился на ведущей телепрограммы «Утро России» Анастасии Чернобровиной, сообщает mk.ru .

В начале 2000-х одна из красивейших женщин отечественного телевидения обратила на себя внимание набирающего популярность комика. Ходило множество слухов, что очарованный Галкин* был на многое готов ради перспективных отношений с телеведущей.

В течение 2 лет юморист засыпал Чернобровину цветами и подарками. По воспоминаниям Анастасии, ухаживания Галкина* были очень интеллигентными и даже робкими. Телеведущая намеренно опаздывала на ночные киносеансы и сидела на последних рядах, чтобы избежать внимания общественности и скрывать роман.

Однако в отношения вмешалась Примадонна. Пугачева имела значительное влияние в медийных кругах, а начинающая артистка Чернобровина и другие известные личности были вынуждены угождать ей.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. После начала СВО юморист вместе супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми переехал в Израиль.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.