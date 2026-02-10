Стало известно, сколько жителей Петербурга готовы оставлять чаевые

Для жителей России традиция доплачивать сверх счета превращается в устойчивую привычку. Согласно исследованию, проведенному экспертами сервисов «Нетмонет» и «Авито Услуги» среди петербуржцев, порядка 82% респондентов готовы благодарить чаевыми, в среднем оставляя около 6% от цены заказа, сообщает «Бриф24» .

63% участников опроса делают доплату в случае, если их устраивает уровень оказанной услуги. Каждый пятый вносит дополнительную сумму практически всегда, почти такое же количество людей принципиально избегает этой практики.

Чуть более половины клиентов поощряют доброжелательность и вежливость, 53% — безупречное обслуживание, для схожего числа человек имеют значение аккуратность и профессионализм. Приблизительно треть готова оплатить сверхусилия, для каждого четвертого это часть традиции. Еще 16% рассматривают чаевые как инвестицию в хорошее отношение при последующих визитах.

Чаще всего денежное поощрение практикуется в сфере общественного питания (83%), 44% поддерживают таким образом курьеров, 38% — водителей такси, четверть — мастеров в салонах красоты, а каждый пятый — специалистов по ремонту и сборке мебели. Клинерам доплачивают 12% опрошенных, няням и сиделкам — 9%. Услуги аниматоров, артистов и музыкантов отмечают дополнительно 7% респондентов.

Жители Петербурга в большинстве случаев оставляют сумму, эквивалентную примерно 6% от стоимости заказа. Менее 5% от итоговой суммы готовы отдать 38% участников опроса, от 5% до 10% — 52%, около 7% — от 11% до 15%, и лишь 1% согласен на доплату, превышающую 20% от чека.

Основной причиной для отказа от чаевых для 74% опрошенных является грубое или неучтивое поведение сотрудников, чуть меньше — неудовлетворительное качество работы, 57% — длительные задержки или медленное обслуживание.

Не считают нужным оставлять дополнительные деньги 40% респондентов, если сама услуга оценивается как дорогая, а 39% не хотят поощрять излишнюю навязчивость обслуживающего персонала. Еще 32% не дают «на чай» при отсутствии наличных денег, а 28% может остановить неопрятный внешний вид работника.

Кроме того, была изучена динамика чаевых в 2025 году по различным категориям услуг. В сегменте красоты выделялся декабрь по своим показателям. Январь, напротив, показал спад — после новогодних праздников клиенты благодарили реже. Наибольший средний размер чаевых за год зафиксирован в категории бань (1075 рублей), а в декабре он достиг 1275 рублей.

В спортивной индустрии отмечались стабильно высокие суммы доплат. В фитнес-барах в среднем оставляли 575 рублей, а в декабре средний чек вырос до 639 рублей.

В автосервисах разовая доплата составляла в среднем 658 рублей, на автомойках — 224 рубля, на автозаправочных станциях — 118 рублей. В категории «Развлечения» средний размер чаевых демонстрировал постоянный рост: с 449 рублей в январе до 593 рублей в декабре. По итогам года средний показатель в этой категории составил 519 рублей.

