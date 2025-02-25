Стало известно, сколько времени в день проводят россияне в сети
Фото - © Adobe Stock
Ученые из Оксфорда выяснили, что отключение мобильного интернета делает людей спокойнее и счастливее всего за две недели. После отель мобильного интернета мозг мог бы помолодеть на целых 10 лет. Согласно опросу, стало известно, что большинство россиян проводят много времени онлайн, сообщает kp.ru.
Примерно треть респондентов ответили, что сидят в интернете больше шести часов в день. Из них 17% — от 6 до 9 часов, а 15% — 10 и больше. Многие отметили, что такое количество времени в сети связано с работой или учебой. Но некоторые понимают, что зависимы от своих гаджетов.
«Хорошо было с кнопочным телефоном — никаких забот, а теперь вечное косоглазие. Смартфон все время перед носом и постоянно отвлекает, так руки и тянутся», — добавил один из респондентов.
Люди уверены, что они постоянно отвлекаются и им не хватает времени на себя. Около 31% пытаются следить за временем и проводят в интернете от 3 до 6 часов. Примерно 30% ограничивают себя 1-3 часами, так как их работа не требует интернета. Лишь 6% пользователей почти не выходят в сеть и предпочитают звонить, а не писать сообщения.
Опрос был проведен среди 3,7 тысячи человек через соцсети и мессенджеры.