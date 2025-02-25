Стало известно, сколько времени в день проводят россияне в сети

Треть россиян признались, что проводят в сети более шести часов в день

Ученые из Оксфорда выяснили, что отключение мобильного интернета делает людей спокойнее и счастливее всего за две недели. После отель мобильного интернета мозг мог бы помолодеть на целых 10 лет. Согласно опросу, стало известно, что большинство россиян проводят много времени онлайн, сообщает kp.ru .

Примерно треть респондентов ответили, что сидят в интернете больше шести часов в день. Из них 17% — от 6 до 9 часов, а 15% — 10 и больше. Многие отметили, что такое количество времени в сети связано с работой или учебой. Но некоторые понимают, что зависимы от своих гаджетов.

«Хорошо было с кнопочным телефоном — никаких забот, а теперь вечное косоглазие. Смартфон все время перед носом и постоянно отвлекает, так руки и тянутся», — добавил один из респондентов.

Люди уверены, что они постоянно отвлекаются и им не хватает времени на себя. Около 31% пытаются следить за временем и проводят в интернете от 3 до 6 часов. Примерно 30% ограничивают себя 1-3 часами, так как их работа не требует интернета. Лишь 6% пользователей почти не выходят в сеть и предпочитают звонить, а не писать сообщения.

Опрос был проведен среди 3,7 тысячи человек через соцсети и мессенджеры.