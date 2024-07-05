Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

сегодня в 19:43

При этом недоверие главе государства выразили 15% опрошенных жителей страны. Одобряют работу Путина 78,4% россиян, не одобряют — 12,7%.

По данным опроса, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,3% респондентов, в то время как не доверяют лишь 18%. Работу главы кабмина одобряют 52,8% граждан РФ, а неодобрение высказали 8,6%.

Ранее Путин заявил, что в ходе переговоров обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пути мирного урегулирования украинского конфликта. Встреча двух лидеров состоялась в пятницу в Кремле.