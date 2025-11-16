Стало известно, сколько лет будут учиться студенты РФ по новой системе в вузах

Минобрнауки РФ: студенты будут учиться от четырех до шести лет по новой системе

В министерстве образования и науки сообщили, что продолжительность образовательных программ в рамках новой модели высшего образования будет варьироваться в зависимости от времени, необходимого для освоения конкретной профессии. В некоторых случаях на учебу потребуется всего четыре года, а в других — шесть лет, сообщает РИА Новости .

Согласно заявлению ведомства, в вузах, которые первыми перейдут на обновленную систему в 2026-2027 учебном году, не будет установлено единого срока обучения. Длительность подготовки будет определяться потребностями качественного освоения каждой избранной специальности.

Например, для будущих инженеров, врачей и педагогов предусмотрено пятилетнее обучение. Для специалистов сферы туризма и гостеприимства будут доступны сокращенные четырехлетние программы. В то же время, для освоения сложных и наукоемких направлений потребуется шестилетняя подготовка.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, выступая на Всероссийском совещании для деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов, отметил, что для направлений «Востоковедение» и «Африканистика» предлагается увеличить период обучения в связи с их повышенной сложностью и объемом изучаемого материала.

В Министерстве подчеркнули, что гибкость в сроках получения высшего образования позволит сбалансировать запросы экономики, высокие стандарты фундаментального образования и личные интересы студентов, которые смогут выбирать наиболее подходящие стратегии профессиональной реализации на рынке труда.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о модернизации национальной системы высшего образования. Тогда же стартовал экспериментальный проект, в котором принимают участие шесть ведущих университетов страны, включая МАИ, НИТУ «МИСиС», МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.

В рамках пилотного проекта студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Полный переход на новую систему запланирован на 2027-2028 учебный год.

