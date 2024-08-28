Иксанов: Mash набрал 3 млн подписчиков благодаря профессиональной команде

Количество подписчиков у новостного Telegram-канала Mash перешагнуло отметку три млн. Как сообществу удалось добиться такого успеха, рассказали генеральный директор News Media Максим Иксанов и главред проекта Евгений Новиков.

По информации Медиалогии, Mash находится в топ-3 Telegram-каналов по цитируемости и одним из самых популярных в РФ. По количеству охвата в категории «Новости и СМИ», согласно данным TGstat, и вовсе занимает лидирующую позицию.

Mash — часть российского медиахолдинга News Media. Миллионы подписчиков сообщество заполучило благодаря быстроте получения информации, авторскому и экспертному контенту, необычному стилю общения с аудиторией.

Гендиректор холдинга News Media Максим Иксанов отметил, что компания, которой он руководит, множество раз подтверждала лидерство на рынке современных СМИ. Например, прирост аудитории Mash в 2024 году составил 39%. Почти каждый пост набирает около одного млн просмотров.

Иксанов сказал, что такого количества подписчиков удалось достичь благодаря слаженной работе команды, большому опыту и профессионализму сотрудников. Он добавил, что современные СМИ оказывают влияние на повестку не хуже классических. Так, стандартные средства массовой информации часто ссылаются на Telegram-каналы, у которых определенные новости появляются первее.

Главный редактор Mash Евгений Новиков сказал, что Telegram-канал, которым он руководит, часто формирует новостную повестку. Команда авторов старается делать так, чтобы каждый подписчик был своевременно проинформирован о происходящем в России, других странах мира.

Mash, по словам Новикова, — некий фильтр. Его авторы выкладывают посты только с актуальными информационными поводами, делают это кратко и интересно, чтобы сэкономить время при прочтении новостей.