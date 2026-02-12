Стало известно, почему поисковики Ямала спешат в Волгоград

Поисковики отрядов «Карские экспедиции», «Вектор» и Дмитрия Донского направляются в Волгоград для проведения раскопок с целью обнаружения останков солдат-ямальцев, сообщает «Север-Пресс» .

О необходимости срочного проведения этих работ рассказал командир православного поискового отряда имени святого благоверного князя Дмитрия Донского Александр Шлюшинский.

«Сейчас у нас в планах непосредственно волгоградская земля. До этого мы работали на северном фасе — Городищенский район. На 2026 год у нас запланированы южные подходы к Сталинграду. Важно, что мы туда поедем работать — поля, где проходили кровопролитные сражения, уже размечены под ИЖС. Пока не начато строительство, нам необходимо поработать», — рассказал он.

Поисковый отряд «Ямальский плацдарм» будет продолжать свою деятельность в Санкт-Петербурге. Выезд группы намечен на 20 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.