Стало известно, почему на побережье Крыма вода «съедает» берег

Сейчас практически по всему побережью Крыма отмечают дефицит песка и гальки, из-за чего разрушаются пляжи и активизируются оползни. Стало известно, почему так происходит, сообщает Крымское информационное агентство .

Как отметила старший научный сотрудник отдела вычислительных технологий и математического моделирования Морского гидрофизического института Людмила Харитонова, процесс ухода берега необратим. Самым уязвимым местом считается Бакальская коса, которая безвозвратно дестабилизировалась из-за естественных факторов и незаконной добычи песка под водой.

Северные и западные берега Севастополя, районы Николаевки и Песчаного расположены на рыхлых породах, из-за чего море «съедает» землю. Такой процесс называют абразией, когда уступ разрушается, а материал уходит в зону прибоя, становясь песком или галькой для пляжа. Данный эффект характерен практически для всех крымских берегов.

Тем не менее, во избежание подобных ситуаций большинство уступов уже укреплены. Это позволит значительно сократить отступание, но вместе с этим сократилось и естественное поступление пляжеобразующего материала.

«В Каркинитском заливе берег в отдельные годы уходил на 3 м. На западном побережье — до 1,5 м в год. На востоке Крыма — в среднем 1–1,6 м», — добавила Харитонова.