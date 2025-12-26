Стало известно, почему мужчины на 31% чаще изменяют под Новый год

The Sun представил результаты журналистского расследования, посвященного проблеме супружеской неверности в период новогодних праздников. Для проведения эксперимента корреспондент создала профиль на сайте знакомств для состоящих в браке людей, Illicit Encounters, чтобы вступить в переписку с пользователями. В ходе общения журналист выявила главные мотивы измен в праздничные дни, сообщает «Царьград» .

Как рассказал один из собеседников, 45-летний отец семейства Майк, декабрь открывает широкие возможности для внебрачных связей. В это время гораздо легче отлучиться из дома, не вызывая подозрений у супруги, оправдываясь многочисленными корпоративами, встречами с друзьями или предпраздничной суетой.

Другой пользователь ресурса объяснил, что праздничное настроение вызывает потребность в романтике и ярких эмоциях, напоминающих сюжеты рождественских мелодрам. В продолжительных и стабильных отношениях подобные чувства часто угасают, и некоторые люди пытаются восполнить их на стороне.

По мнению эксперта платформы Джессики Леони, значительную роль играет и предпраздничный стресс. Желание организовать идеальный праздник с дорогими подарками, изысканным оформлением и щедрым застольем создает серьезное давление. Это напряжение разрушает гармонию в паре и разделяет супругов, а потребность в близости остается, и мужчины ищут удовлетворение на стороне.

Статистика Illicit Encounters подтверждает сезонный всплеск активности. В праздничные недели количество действий пользователей на сайте возрастает на 31%.

