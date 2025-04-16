Стало известно, почему крокодилы до сих пор не вымерли

Крокодилы пережили два массовых вымирания и сохраняли место в экосистемах Земли на протяжении 230 млн лет благодаря своему универсальному образу жизни и питанию, сообщает журнал Palaeontology .

Американские исследователи проанализировали черепа и зубы 99 вымерших и 20 современных видов крокодилов. Успешными в выживании оказались те виды, которые могли адаптироваться и питаться разнообразной пищей. Именно универсальность рациона и сред обитания стала эволюционным преимуществом.

Ученые утверждают, что крокодилы за миллионы лет прошли через множество трансформаций. Сегодня, в условиях нового массового вымирания из-за деятельности человека, их способность менять стратегию питания может стать ключевым фактором выживания.

Для таких исчезающих видов как гавиал или кубинский крокодил, данное исследование дает надежду на то, что при сохранении их среды обитания они смогут вновь продемонстрировать свою способность к выживанию.

Ранее в Соединенных Штатах известный рыбак установил новый мировой рекорд, поймав миссисипского панцирника весом 69,3 килограмма.