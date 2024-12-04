Стало известно, почему компания будет отвечать за драку и травмы на корпоративе

Юрист Владимир Кузнецов предупредил, что травмы, полученные во время драки на корпоративе, могут быть признаны производственными, сообщает «Секрет Фирмы» .

С приближением Нового года многие компании устраивают праздники для своих сотрудников, но зачастую такие мероприятия сопровождаются эксцессами. Алкоголь и расслабленная атмосфера могут привести к непристойным и даже агрессивным действиям. Закон строго пресекает мелкое хулиганство, и увольнение за неподобающее поведение может быть признано законным.

Интересно, что драка на корпоративе рассматривается иначе, чем конфликт на улице. В ряде случаев полученные травмы во время драки могут квалифицироваться как производственные, что означает, что работодатель несет ответственность за действия своих сотрудников, даже находясь на празднике.

Если работник причинил ущерб ресторану, организовавшему корпоратив, основная ответственность также ложится на работодателя. Однако он вправе потребовать компенсацию от виновного сотрудника. Ресторан может подать в суд как на конкретного дебошира, так и на компанию-организатора.

«Можно ссылаться и на фактический характер таких правоотношений, но наличие документов, в которых были бы закреплены условия об ответственности, могло бы существенно упростить процедуру возмещения ущерба», — заключил юрист.