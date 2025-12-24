Стало известно о пользе отечественных белых масел

В интервью изданию «Аргументы и Факты» генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал о том, что запуск производства полностью отечественных белых масел стал одним из главных событий уходящего года.

«Наша задача изначально была не только технологической, но и стратегической: обеспечить отечественную экономику незаменимым продуктом, в котором испытывают потребность сотни российских предприятий», – считает Скоромец.

По его словам, сложная логистика, санкционные риски, не всегда стабильное качество и несоблюдение сроков поставки создавали угрозы для бесперебойной работы предприятий.

«Производитель, например, фармацевтических препаратов в любой момент мог столкнуться с дефицитом необходимого сырья. Сейчас эти риски устранены. Мы разработали собственную экологически чистую технологию и вышли на промышленное производство белых масел, соответствующих самым высоким мировым стандартам», – подчеркнул Скоромец.

Белое масло абсолютно прозрачно и бесцветно, не имеет вкуса и запаха, биологически инертно, гипоаллергенно и полностью безопасно для человека, что позволяет использовать его в самых чувствительных сферах: медицине, фармацевтике, косметической и пищевой промышленности.

Технология производства белых масел проходила верификацию в собственном научно-исследовательском центре компании в Московской области. Это высокотехнологичная площадка для создания и изучения инновационных продуктов. При разработке белых масел анализировать и улучшать качественные характеристики продукта помогал сервис компании на основе искусственного интеллекта.

