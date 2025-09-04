Стало известно, куда россияне чаще всего строили автомаршруты летом

Помимо этого, 18% россиян совмещали оба варианта.

«В топ-5 направлений по стране вошли Петербург, Республика Алтай, Москва и Золотое кольцо России. Геосервис 2ГИС выяснил, что из Москвы чаще всего ездили в Московскую область, Петербург, Тулу, Нижний Новгород и Казань, из Петербурга — в Москву, Великий Новгород, Псков, Петрозаводск, Мурманск», — следует из сообщения.