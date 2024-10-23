Стало известно, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Ямале

Юрист: ответственность за стрельбу в школе может лечь на учебное заведение

Во вторник на Ямале произошла стрельба в школе, когда ученик открыл огонь из пневматического пистолета и ранил одноклассника. Глеб Подъяблонский, юрист, рассказал о возможных последствиях, сообщает «Вечерняя Москва».

Юрист указал, что уголовное дело может быть возбуждено против учебного заведения или охранной компании за недостаточный контроль. Однако это еще не означает, что кто-либо понесет серьезную ответственность.

Подъяблонский отметил, что пневматический пистолет может рассматриваться как игрушка, и учащийся мог не осознавать последствий своих действий.

Если подросток действовал намеренно, и ему уже исполнилось 16 лет, его могут арестовать или оштрафовать. Однако, если случай был неумышленным, то ответственность за преступление отсутствует.

Школа может подвергнуться проверке, но обвинения в преступлении еще не выдвигались.