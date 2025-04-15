Стало известно, когда Подмосковье захлестнет большая «грибная волна»

Автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров рассказал, что грибной сезон в лесах Московской области стартует в предстоящие выходные и продлится до майских праздников, сообщает «Москва 24» .

«Снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур», — объяснил Тихомиров.

Он подчеркнул, что большая «грибная волна» ожидается уже в конце текущей недели. При этом первые небольшие грибы в подмосковных лесах местные жители находили еще до апрельских снегопадов.

По словам эксперта, «тихая охота» в Подмосковье продлится лишь 2 недели. У весенних грибов, в отличие от традиционных летних, нет второй или третьей волны. Они появляются и затем быстро отмирают из-за жары. В этот период грибники смогут собирать сморчки, сморчковую шапочку и строчки гигантские.

Тихомиров добавил, что за этими грибами следует отправиться на восток или на юго-восток Московского региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.