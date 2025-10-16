Стало известно, какой вайб у кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге

Аналитики 2ГИС провели исследование, во время которого узнали, какие вайбы преобладают в сфере общепита в крупных городах России, в том числе Санкт-Петербурге. Сервис научился определять заведения по атмосфере, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Анализ проводил искусственный интеллект. Он сравнивал справочные данные о кафе, их фото и отзывы. На основе этого смог определить несколько десятков самых популярных вайбов, которым соответствуют кафе и рестораны. Теперь в сервисе россияне могут искать заведения, выбирая атмосферу как фильтр.

Наиболее популярным вайбом в общепите крупных городов считают «поболтать» — не только поесть, но и комфортно поговорить (встречается в 56% исследованных заведений). На втором месте оказался «стильный интерьер» (52%).

В первую пятерку еще вошли «просто поесть» (соответствуют категории 40% исследованных заведений), «кухни мира» (34% кафе, которые предлагают попробовать национальную кухню или соответствующую атмосферу), а также «пофоткаться» (32%).

В Санкт-Петербурге первое место занял вайб для общения в мистической обстановке. 61% учреждений ориентированы на «поболтать». Второе место заняли кафе в рубрике «стильный интерьер» (под категорию подпадают 54% исследованных). На третьем оказался вайб «просто поесть» (42%).

