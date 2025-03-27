Стало известно, какое имя выбрали москвичи для самца альпака из зоопарка

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали имя для белоснежного самца альпака, который прибыл в Московский зоопарк. Они решили назвать его Зефиром, сообщается на сайте мэра столицы.

В голосовании приняли участие 211 тыс. человек. Имя выбирали из 6 предложенных вариантов. 43% проголосовавших решили назвать альпака Зефиром. Они посчитали, что это имя отражает облик пушистого красавца, а также его мягкий характер.

Еще 17% проголосовали за имя Пача, которое на языке инков означает «вселенная». А 12% хотели назвать альпака Альбертом, имя происходит от латинского albus — в переводе на русский «белый».

Альпака появился на свет в 2023 году. Он переехал в Москву в конце 2024 года из центра редких видов, расположенного под Волоколамском. Малыш прекрасно адаптировался и уже подружился с соседями, а также с самкой Зариной. Возможно, она станет невестой Зефира.

Ранее стало известно, что москвичи могут смотреть онлайн-трансляции из зоопарка с енотами и красной пандой. У них есть возможность наблюдать за жизнью животных в реальном времени.