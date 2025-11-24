Стало известно, как Угодско-Заводская операция изменила битву за Москву в ВОВ

Ровно 84 года назад в подмосковном селе Угодский Завод состоялась Угодско-Заводская операция, которая переломила ход битвы за Москву. Партизаны совершили подвиг, уничтожив огромное количество гитлеровских солдат, защищая родную страну.

24 ноября 1941 года партизаны провели масштабную операцию против немецких захватчиков на территории Подмосковья. Бойцы атаковали село Угодский Завод, где находился штаб 12-го армейского корпуса германской армии.

В рейде участвовали 302 партизана, большинство из которых девушки, объединенных в сводное формирование. Отряд был сформирован из различных подразделений, включая работников московского управления НКВД, бойцов специального отряда Западного фронта, красноармейцев и местных партизан Московской области. Все силы разделили на семь групп.

Подвиг партизан вошел в историю как Угодско-Заводская операция и считается одним из самых значительных партизанских ударов по вражеским тылам в Подмосковье во время войны.

«Может быть, идея исходила и от (полководца Георгия — ред.) Жукова, но планирование всей операции, и подготовка, разведданные агентурные — это все шло по линии как раз управления НКВД по Московской области. Многие думают, что партизанская война — война в тылу противника, что это, так сказать, народное ополчение, но совсем нет. <…> Она требовала своей организации. То есть это фактически это не народное ополчение, это спецназ», — рассказал историк Андрей Видяев в разговоре с 360.ru.

Подготовка к операции

Фото - © Карасёв В.А., Миловзоров Ю.Д., Каверзнев Д.К.

Командование специальной операцией было распределено между семью офицерами. Сводным партизанским отрядом руководил лейтенант госбезопасности Виктор Александрович Карасев. Первую группу возглавил старший лейтенант госбезопасности Дмитрий Кириллович Каверзнев. Вторую группу возглавлял лейтенант госбезопасности Вадим Николаевич Бабакин. Третьей группой командовал капитан Владимир Владиславович Жабо. Четвертую группу возглавлял лейтенант Григорий Иванович Пигасов. Пятой группой руководил младший политрук Лившиц, чьи инициалы остались неизвестными. Шестую группу возглавил младший лейтенант милиции Николай Васильевич Шивалин. Седьмую группу возглавлял лейтенант Филиппович Константин Гаврилович.

В конце осени 1941 года в органы НКВД начала поступать разведывательная информация от партизан Угодско-Заводского района. Они передавали сведения о дислокации крупного немецкого соединения. Согласно донесениям, в селе Угодский Завод расположился штаб 12-го армейского корпуса германских войск численностью порядка 4 тысяч военнослужащих, имеющих при себе вооружение и военную технику.

На основании полученных данных руководство УНКВД совместно с Особым отделом Западного фронта приняло решение о проведении операции. Партизанским формированиям, действовавшим на данной территории, была поставлена боевая задача по ликвидации основных структурных подразделений вражеского штаба. Общее командование объединенными силами было возложено на Карасева В.А.

О подвиге партизан

19 ноября 1941 года объединенный партизанский отряд сосредоточился в назначенной точке сбора. Командование определило базой для подготовки к предстоящей операции лесной участок, который находился примерно в двух километрах к северу от хутора Ясная Поляна. Сам хутор располагался в 12 километрах на восток от села Угодский Завод.

После сбора бойцам поставили задание провести разведывательные мероприятия. В тот же день разведгруппа под командованием Карасева В.А., в которую входили партизаны Раусов Н.И. и Токарев И.Я., обнаружила карательное подразделение гестапо. Партизаны уничтожили вражескую группу. Вместе с карателями был ликвидирован начальник местного лесничества по фамилии Боган, работавший агентом гестапо и выдававший партизан оккупантам.

В период с 19 по 23 ноября разведывательные мероприятия позволили выяснить расположение вражеских объектов. Командование 12-го корпуса разместило свой штаб в нескольких зданиях районного центра, включая школу, помещение райсовета и сберегательную кассу.

Офицерский состав обосновался в бывшем здании райкома партии. Подразделение гестапо заняло помещение аптеки. Рядовой и офицерский состав расквартирован в здании районного отдела НКВД и прилегающих к нему домах.

Автомобильный парк противника, ремонтные службы и вспомогательные подразделения гарнизона дислоцируются на территории свиносовхоза и рыночной площади. Также была изучена система охраны вражеского гарнизона и порядок несения караульной службы.

События 24 ноября 1941 года

По архивным данным, партизанская операция против немецких войск 24 ноября 1941 года заняла 1 час и 10 минут. Благодаря неожиданности нападения и решительным действиям партизан враг понес серьезные потери.

Согласно документам, в ходе рейда было уничтожено около 600 немецких военнослужащих. Партизанам удалось разрушить два крупных склада горючего, а также хранилища боеприпасов и продуктов питания. Уничтожению подверглись примерно 100 автомобилей, бронемашина, четыре танка и порядка 170 лошадей. Кроме того, были ликвидированы несколько пулеметных точек противника.

В результате операции партизаны захватили ценные штабные карты, оперативную документацию и полевую почту. Телефонная связь была нарушена в 12 точках. Собственные потери составили 18 погибших и восемь раненых бойцов. В итоге этот подвиг позволил переломить ход всей битвы за Москву в пользу советской армии.

