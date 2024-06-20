Стало известно, как спасти машину после затопления

При затоплении в машине в первую очередь нужно глушить двигатель

Рекордные ливни, затопившие Москву и ряд других городов в июне 2024 года, принесли хлопоты многим автовладельцам. При затоплении эксперты советуют в первую очередь заглушить двигатель, снять клеммы с аккумулятора и вручную удалить воду из салона. Далее нужно вызвать эвакуатор и перевезти автомобиль в сухое место либо сразу в сервис, сообщает «Секрет фирмы» .

Если затоплен салон автомобиля, владельцу лучше сразу заказать полную химчистку. Если же вода находилась в транспорте длительное время, то может понадобиться полноценная реставрация салона или даже замена сидений.

Специалисты предупредили, что при затоплении в машине может пострадать электрика. Заводить машину, не убедившись, что все опасности для электрики устранены, нельзя. Рекомендуется отсоединить, очистить и просушить каждый провод и шлейф. Если вода попала в топливный бак, можно попытаться спасти двигатель.

Если коробка передач намокла, но при этом не запускалась, нужно обязательно слить из нее воду. Далее следует открыть и очистить электронные блоки и контакты, просушить устройство и заменить в нем все жидкости.

Если ливень застал в дороге и потоки воды образовались прямо на шоссе, по которому едет водитель, ему необходимо снизить скорость. В таких ситуациях особую опасность представляют лужи, под которыми не видно поверхности дороги.

Страховка КАСКО с защитой от гидроудара — самый лучший и самый надежный вариант компенсировать затраты на восстановление автомобиля после затопления, говорится в статье.