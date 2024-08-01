Стало известно, как русские женщины попадают в гаремы в Средней Азии

В некоторых постсоветских республиках среди обеспеченных граждан наблюдается практика неофициального вступления в брак с несколькими женщинами. Среди местных жительниц, которые соглашаются на такие отношения, присутствуют и этнические русские, сообщает aif.ru .

42-летняя Настасья из таджикского Худжанда стала второй женой бизнесмена Хусейна, который старше ее на 17 лет. Причиной, по которой она решила принять ислам, стал травмирующий опыт предыдущего брака. Ее бывший муж пил, имел проблемы с работой и поднимал руку на женщину. После серии неудачных отношений она встретила Хусейна и была поражена его обходительностью, вежливостью и добротой. Зейнаб (так теперь зовут Анастасию) рассказала, что не ревнует мужа к первой жене.

«Какая разница? А наши мужчины что, любовниц себе не заводят? Еще как!» — сказала она.

По словам 39-летней Людмилы из столицы Узбекистана, она боится признаться в том, что является третьей женой — об этом не знают ни ее родители, ни дочь, которая живет в Москве. История женщины похожа на историю Анастасии — мужья жили за ее счет, поднимали руку, а после развода отец ребенка не платил алименты. Людмила заявила, что устала и решила принять ислам, чтобы выйти замуж. По ее словам, мужа она не любит, но очень уважает — с ним она забыла про нужду.

«Мне не приходится думать, у кого перехватить 20 долларов до получки, и не рассчитывать, чтобы еды хватило до конца месяца. Все взял на себя муж. Я даже не знаю, сколько должна за ЖКХ», — рассказала Людмила.

Для многих женщин ситуация одна и та же: неудачный брак, финансовые трудности, чувство одиночества и предательство со стороны мужчин — все это толкает их на принятие ислама и становление второй, третьей и даже четвертой женой новых избранников.

Все девушки привыкли к осуждению со стороны родственников, друзей и знакомых. Однако печальное осознание приходит по другому поводу: пересекая порог 30-40 лет, многие женщины оказываются в глубокой изоляции и порой готовы принять любые предложения и условия, чтобы не быть одинокими, говорится в статье.