Стало известно, как развивается станкостроение в Москве

В столице работают высокотехнологичные станкоинструментальные производства, на которых производят устройства гравировки, резки и сварки, включая произведенные с лазерами собственного производства. Предприятия наращивают производства и разрабатывают инновационные решения, отвечая на запросы как внутреннего, так и внешнего рынка, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Развитие отрасли в цифрах

Он отметил, что сейчас в столице работает более десятка таких предприятий. Станкоинструментальная промышленность столицы является базовой фондообразующей отраслью, обеспечивающей продукцией огромное количество российских предприятий.

«Сфера устойчиво развивается — по итогам прошлого года объем выручки московских предприятий вырос на 3,5% и составил 8,9 млрд рублей. Это стало возможным, в том числе, благодаря комфортному инвестиционному климату и развитому пулу инструментов поддержки предприятий», — рассказал Овчинский.

Разработка фрезерного станка высокой точности

Столичное предприятие «Бивертех» закончило разработку фрезерного станка высокой точности с ЧПУ повышенной компактности, который занимает около 1 кв. м. и весит меньше 1 т. Благодаря таким параметрам станка, его можно перемещать в грузовых лифтах и по узким коридорам, а также организовать производство в небольших помещениях. С помощью станка можно обрабатывать алюминий, сталь и другие конструктивные материалы.

«Наш новый металлообрабатывающий станок — не только самое компактное, но и самое доступное устройство для единичного и мелкосерийного производства. Этого удалось достичь благодаря высокой серийности, которая помогла существенно сократить себестоимость», — рассказал технический директор компании Максим Бобрышев.

Он уточнил, что базовая конфигурация модели стоит всего 2,5 млн рублей.

Расширение производства

Предприятие находится в тесной кооперации с другими столичными компаниями. В контрактном производственном кластере TEN group за счет внедрения пятиосевых станков московского бренда в 1,5 раза расширили парк фрезерных ЧПУ-станков на площадях дочернего предприятия TEN fab. Благодаря этому производственные мощности компании значительно увеличатся.

По словам генерального директора контрактного производственного кластера Юрия Бочарова, парк фрезерных станков с ЧПУ увеличили для перезагрузки существующих мощностей предприятия. Отечественного поставщика выбрали для понижения зависимости от заграничных производителей оборудования.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открываются около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий, производящих разнообразные товары и активно внедряющих инновации.

Город поддерживает столичных промышленников. Им доступны свыше 20 антикризисных инструментов, благодаря которым можно развивать экспортную деятельность, расширять парк оборудования и площадки, модернизировать производства и экономить средства.