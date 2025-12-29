Стало известно, как лучше украсить квартиру к Новому году

Декоратор Лапшинова: украшать квартиру к Новому году лучше деталями с историей

В 2026 году в новогоднем декоре все чаще делают акцент на уюте, ностальгии и атмосфере праздников из детства. О главных трендах оформления дома к Новому году в разговоре с РИАМО рассказала декоратор бренда эмоциональных товаров Modi Юлия Лапшинова.

По словам Лапшиновой, в этом сезоне в тренде яркие оттенки, природные текстуры и ретро-эстетика. Для создания праздничной атмосферы все чаще используют стеклянные советские игрушки, бумажные гирлянды, бусы, дождик и декор, сделанный своими руками. Такие элементы добавляют интерьеру тепла и индивидуальности.

Центральным элементом оформления традиционно остается елка. В 2026 году ее рекомендуют украшать в более свободном и простом стиле с сочетанием разных материалов и форм. Популярностью пользуются валяные фигурки из шерсти, резные деревянные элементы, банты и бумажные оригами. Дополнить композицию можно гирляндами с мягким светом.

Также популярны еловые композиции — венки и ветки в вазах. Их украшают открытками, семейными фотографиями, лентами и небольшими декоративными элементами в ретро-стиле.

Завершающим штрихом становится тематический текстиль. В этом году актуальны пледы с зимними мотивами, декоративные подушки, скатерти и дорожки на стол, а также мягкие текстильные элементы с ретро-узорами. Они создают визуальное единство интерьера и добавляют пространству теплоты, характерной для домашних праздников.

«Новогодний декор в 2026 году — это не про идеальную картинку, а про эмоции. Когда в интерьере есть детали с историей и душой, дом наполняется настоящим праздником», — подытожила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.