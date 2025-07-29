Раскрыт секрет, как Лабубу стало популярным и озолотило создателей

Игрушечный монстр Лабубу стал хитом 2025 года не только за рубежом, но и в России. За полгода производитель игрушки заработал в 4,5 раза больше, россияне потратили на него 1,5 млрд рублей всего за пару месяцев. Эксперт по работе и продвижению на маркетплейсах Максим Попов рассказал, что Лабубу стало популярным благодаря правильному маркетингу, пишет kp.ru .

Для компании-производителя Pop Mart из Китая Лабубу принесла огромные деньги: за первую половину 2025 года их прибыль выросла на 350%. Акции компании поднялись с 34 до 270 долларов. Основатель Pop Mart, Ван Нин, в июне вошел в топ-10 богатейших людей Китая с состоянием в 21,4 млрд рублей.

Лабубу — это персонаж из книги комиксов «Монстры» (2015 год), созданный нидерландским художником Касингом Лунгом, который родом из Гонконга. Она — озорная девочка-эльф из сказочного леса, которая из-за своего неуемного любопытства часто оказывается в забавных ситуациях. Название «лабубу» происходит из китайского слэнга и означает «тот, кто всюду лезет». Внешность у Лабубу зубастая и пугающая, но на самом деле она добрый персонаж.

По словам эксперта Попова, игрушечный монстр стал популярным по всему миру благодаря правильной маркетинговой кампании.

«Очевидно, что в какой-то момент ребята круто сменили свою маркетинговую стратегию. И очень умело использовали тот факт, что нынче миром правят инфлюэнсеры (люди с большим числом подписчиков в соцсетях — ред.). Что они сделали? Шаг первый — преуспели в том, что некоторые звезды стали носить с собой эту игрушку и постить с ней фотки. Шаг второй — превратили это в инфоповод. Они не стали давать прямую рекламу со звездами и игрушками. Но тонко подкинули инфоповод для медиа: мы тут заметили наши игрушки у звезд — смотрите, как интересно. Одновременно шаг третий — бурный всплеск количества видео у крупных блогеров с распаковками коробок с лабубу», — рассказал Попов.

Российские знаменитости, такие как телеведущие Ксения Бородина и Алена Водонаева, а также супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, вслед за иностранными звездами увлеклись лабубу, тем самым подогрев интерес к монстру у россиян.