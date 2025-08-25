Стало известно, как изменится площадь адмирала Кузнецова в Яхроме после реконструкции

Город Яхрома, расположенный в Дмитровском городском округе, стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект благоустройства касается площади адмирала Кузнецова, которая занимает 1,18 га. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.

Яхрома — старинный российский город, который раскинулся вдоль одноименной реки. Его история тесно связана с XIX веком, когда местная суконная мануфактура, принадлежавшая Ивану Лямину, стала одним из лучших предприятий в стране. В центре города находится парк, названный в честь владельца фабрики, и центральный сквер с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне. Яхрома также известна тем, что в 1941 году смогла остановить наступление немецких войск на Москву

На сегодняшний день центр города нуждается в благоустройстве. Значительная часть площади используется под парковку, а удобные пешеходные зоны и места для отдыха отсутствуют. Проект благоустройства предусматривает создание комфортного пешеходного пространства, которое соединит площадь с центральным рынком.

После завершения всех работ здесь появятся новый бульвар с аллеей и скамейками, современная детская площадка и павильон для кафе, а также благоустроенная набережная. Новое пространство с удобными тротуарами, продуманным озеленением и освещением сделает центр Яхромы более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов, и привлечет внимание к его историческим местам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.