Стало известно, где в Салехарде можно будет запускать новогодние салюты

В преддверии праздников администрация Салехарда обозначила пять специальных площадок для безопасного запуска новогодних салютов. Адреса были размещены в официальном Telegram-канале городской администрации, сообщает «Север-Пресс» .

«Фейерверки — любимая традиция многих семей, они создают настроение и дарят эмоции. Но важно помнить о безопасности», — отмечается в сообщении.

В этом году запуск пиротехники разрешен в следующих местах: в центре площади Ленина (Республики, 72); на прилегающей территории спортивного комплекса по улице Обской, 9а; на парковке зоны отдыха, расположенной у воды на улице Набережная; на участке возле памятника «Мамонт». Дополнительная площадка выделена в микрорайоне Удача, рядом со спортивной площадкой.

21 декабря в Салехарде состоится крупная ярмарка, посвященная 95-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. Торговые ряды на рынке «Дары Ямала» будут открыты с 12:00 до18:00.

