Стало известно, где в Москве открылся второй рыбный рынок

В столичном районе Митино открылся новый рыбный рынок площадью более 4 тыс кв м

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии второго рыбного рынка в столице. Новый торговый объект расположился в районе Митино на северо-западе города, пишет «Царьград» .

По словам Собянина, первый московский рыбный рынок успешно функционирует в Косине-Ухтомском. Он был открыт благодаря проведению фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», который вдохновил городские власти на создание подобной инфраструктуры. В настоящее время этот рынок посетили более 1 млн человек.

«Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок — в Митине. Его площадь – свыше 4 тыс. кв. м», — отметил мэр.

Помимо торговых рядов, на новом рыбном рынке в Митине оборудованы фирменный корнер с особым меню, открытая кухня, площадки для мастер-классов и фуд-холл с ресторанами. Общая площадь объекта составляет более 4,5 тыс. кв. м, что на 1 тыс. кв. м больше, чем у рынка в Косине-Ухтомском.

В ассортименте представлено свыше 600 видов рыбы и морепродуктов, треть из которых производится собственными силами.