Стало известно, что в Москве живут самые терпеливые предприниматели

Наибольшие опасения и страхи в следующем году у предпринимателей вызывает повышение налоговой нагрузки. Тем не менее, страдает российский бизнес и от традиционных катаклизмов: аварий, ЧП и стихийных бедствий. По данным Страхового Дома ВСК, в 2025 году почти треть обращений со стороны компаний-владельцев полисов страхования имущества были связаны с заливами водой, передает пресс-служба компании.

На втором месте — кражи (13%), на третьем — наезд транспортного средства (11%).

В число распространенных причин обращений юрлиц в рамках страхования имущества также вошли пожары (10%), аварии систем отопления, канализации и водоснабжения (8%), бой стекол, витрин и зеркал (7%), а еще непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании коммерческих помещений (6%).

Меньше всего происшествий с имуществом юридических лиц в этом году было зарегистрировано в Рязанской области (2%), Ростовской области (2,5%), Свердловской области (3%). Рекордсменом по количеству страховых случаев является Москва — на столицу приходится 38% ЧП.

Самая значительная сумма в рамках страхования имущества юрлиц в этом году была получена предпринимателем в Самарской области — больше 296 млн рублей. Другой пример крупной выплаты — компенсация бизнесмену из Краснодарского края из-за стихийного бедствия. Она составила 165 млн рублей. В Москве серьезный ущерб от стихии бизнесу не грозит — самая большая выплата в 2025 году в связи с пожаром в офисном здании не превышает 9 млн рублей.

Также в числе необычных происшествий аналитики ВСК выделяют страховой случай, связанный с ударом молнии, который повлек за собой возгорание. ЧП произошло в Саратовской области. Выплата пострадавшему предпринимателю составила более 1,8 млн рублей.