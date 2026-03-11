Стало известно, что россияне едят во время Великого поста

9% россиян строго соблюдают пост, а 15% делают это частично. Что еще известно о постных ограничениях в питании, сообщается в исследовании соцсети «Одноклассники».

30% респондентов-россиян стараются иногда придерживаться ограничений. 46% и вовсе не соблюдают пост. Среди людей, ограничивающих собственный рацион, есть те, кто в Великий пост перестает есть колбасу и мясо (28%). От сладкого и выпечки отказываются 24% опрошенных. 14% перестают есть и то, и то.

Ключевым параметром при составлении постного меню для жителей РФ стали польза и «легкость» для организма. За такой вариант проголосовали 43% респондентов. Для 18% ключевым моментом стало, чтобы постная еда была разнообразной и вкусной. Для 17% важно тратить на нее мало денег. У 13% ключевым стало, чтобы блюда были быстрыми и легкими в приготовлении.

Постные блюда 30% респондентов готовят один-два раза в неделю. 36% россиян делают это реже раза в неделю. 18% опрошенных готовят постную еду каждый день.

Наиболее популярными постными блюдами стали винегрет и овощные салаты (21%). На втором месте еда из круп и каша (18%). Третье заняли супы (17%). На четвертом месте оказались блюда с картофелем (16%). В постные блюда нередко добавляют овощи (27%), крупы (17%). Также туда добавляют рыбу и морепродукты (12%).

Рецепты для постных блюд 29% респондентов искали в соцсетях. Столько же людей просили советов у близких. Кулинарными сайтами для этого пользовались только 27% респондентов. Наиболее удобным видом рецептов в Сети участники исследования посчитали пошаговые текстовые рецепты с фото (38%). Далее по популярности идут видеорецепты (30%).

Около 75% респондентов хотели бы видеть больше постных рецептов и подборок в Сети, чтобы разнообразить собственный рацион. В исследовании поучаствовали 2 тыс. россиян от 18 лет.

Великий пост в России в 2026 году идет с 23 февраля по 11 апреля. 12-го числа будет Пасха.

