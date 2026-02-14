Стало известно число россиян, проживающих на Бали

Российский посол в Индонезии Сергей Толченов заявил, что на сегодняшний день 35 тыс. соотечественников проживают на Бали и близлежащих островах, сообщает РИА Новости .

«Генеральное консульство России в Денпасаре (остров Бали-ред.) активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа», — сказал Толченов.

Дипломат добавил, что российское Генконсульство на Бали в настоящее время не выполняет консульские функции. Все вопросы по-прежнему необходимо решать через консульский отдел посольства России в Джакарте.

Ранее стало известно, что Таиланд и Индонезия стали любимыми странами российских секс-туристов. При этом секс-туризм в эти страны может таить в себе опасности.

