Стали известны способы вернуть романтику в долгие партнерские отношения

Психолог Ольга Романив дала рекомендации, как вернуть искру и романтику в долгие стабильные отношения, когда страсть из-за бытовой рутины может постепенно угасать, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в таких случаях нужно часто говорить друг другу комплименты. Регулярно озвучивайте приятные слова своей второй половинке и оставляйте записки с комплиментами. Это, как отметила психолог, поможет поднять настроение и вернуть ощущение влюбленности.

Романив посоветовала организовать совместное свидание. Повторите ваши первые встречи, подготовьтесь, как в первый раз — наденьте лучшее, позаботьтесь о внешнем виде. Посетите новое модное место в городе, чтобы насладиться обществом друг друга в красивой обстановке.

Проведите время порознь — необходимо иметь личное пространство и время для себя, объяснила психолог. Пусть каждый займется своими делами отдельно, а затем с интересом расскажет друг другу новости. Это поможет вернуть ощущение приятной тоски друг к другу.

Эксперт также обратила внимание, что даже в самые стабильные отношения можно вернуть романтику и страсть, если уделять этому время и внимание.