Стали известны правила выдачи СИЗ с 1 января 2025 года
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С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. N 766н начали действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. С 1 января 2025 года эти правила станут обязательными для всех без исключения работодателей.
Несвоевременный переход на новые правила выдачи СИЗ предусматривает административную ответственность в рамках ст. 5.27.1 КоАП, если при этом на производстве произошел несчастный случай, то ответственность может быть уголовной в соответствии со ст. 143 УК РФ.
Комплект будет формироваться исходя из способности СИЗ нейтрализовать опасности конкретных рабочих условий, выявляемых в ходе проведения оценки профессиональных рисков (ОПР).
Что потребуется от работодателя:
- учесть результаты специальной оценки условий труда и ОПР;
- проанализировать эксплуатационную документацию к СИЗ;
- разработать локально-нормативного акты для перехода на новые нормы;
- актуализовать текущую документацию;
- ознакомить сотрудников с новыми правилами и нормами выдачи СИЗ.
Что потребуется от работников:
- применять выданные СИЗ по назначению;
- в начале рабочего дня проводить осмотр и проверять исправность СИЗ;
- сообщать о неисправности, загрязнении СИЗ непосредственному руководителю;
- сообщать об изменении антропометрических данных, имеющих значения для получения СИЗ.
Выдача СИЗ с учетом условий труда на основании оценки профессиональных рисков, имеющихся на конкретных рабочих местах, опосредовано внедряет культуру безопасности на предприятии, позволяя работникам лучше осознавать опасности. В свою очередь, акцент на защитных свойствах СИЗ, возможность замены нескольких средств защиты на одно, обеспечивающее равноценную или превосходящую защиту, дает возможность работодателям оптимизировать расходы.