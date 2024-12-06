Стали известны правила выдачи СИЗ с 1 января 2025 года

С 1 сентября 2023 года в соответствии с Приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. N 766н начали действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. С 1 января 2025 года эти правила станут обязательными для всех без исключения работодателей.

Несвоевременный переход на новые правила выдачи СИЗ предусматривает административную ответственность в рамках ст. 5.27.1 КоАП, если при этом на производстве произошел несчастный случай, то ответственность может быть уголовной в соответствии со ст. 143 УК РФ.

Комплект будет формироваться исходя из способности СИЗ нейтрализовать опасности конкретных рабочих условий, выявляемых в ходе проведения оценки профессиональных рисков (ОПР).

Что потребуется от работодателя:

учесть результаты специальной оценки условий труда и ОПР;

проанализировать эксплуатационную документацию к СИЗ;

разработать локально-нормативного акты для перехода на новые нормы;

актуализовать текущую документацию;

ознакомить сотрудников с новыми правилами и нормами выдачи СИЗ.

Что потребуется от работников:

применять выданные СИЗ по назначению;

в начале рабочего дня проводить осмотр и проверять исправность СИЗ;

сообщать о неисправности, загрязнении СИЗ непосредственному руководителю;

сообщать об изменении антропометрических данных, имеющих значения для получения СИЗ.

Выдача СИЗ с учетом условий труда на основании оценки профессиональных рисков, имеющихся на конкретных рабочих местах, опосредовано внедряет культуру безопасности на предприятии, позволяя работникам лучше осознавать опасности. В свою очередь, акцент на защитных свойствах СИЗ, возможность замены нескольких средств защиты на одно, обеспечивающее равноценную или превосходящую защиту, дает возможность работодателям оптимизировать расходы.