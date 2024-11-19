Стали известны имена победителей конкурса «Наставничество» из Подмосковья

Подведены итоги нового конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победу в конкурсе завоевали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе победителей: два наставника и две практики наставничества из Московской области. Победители встретятся в декабре на «Фестивале наставников», чтобы обменяться опытом и сформировать сообщество наставников России. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества.

«В первый же сезон на конкурс поступило более 24 тыс. заявок из всех регионов России, что подтверждает высокий интерес и востребованность конкурса. Участники продемонстрировали уникальный опыт, достойный внимания и подражания, поскольку это способствует не только развитию профессиональных навыков, но и формированию устойчивых ценностей, необходимых для успешной реализации потенциала подопечных. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» не только создает базу эффективных практик, но и развивает движение наставников всей страны, формируя инновационную и конкурентоспособную среду, способствующую развитию экономики и общества в целом», — подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс проходил по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Одновременно участник может заявить себя как конкурсанта по направлению «Наставник года», так и представить опыт в направлении «Лучшие практики наставничества» (в этом направлении возможно как самостоятельное, так и командное участие). Участники имели возможность попробовать свои силы в обоих направлениях, выбирая одну из четырех номинаций в каждом из них.

Из Московской области в число победителей конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в направлении «Наставник года» вошли: подсобный рабочий в Добром доме «Одинцовский» Александр Клюйков (номинация «Наставник в социальной сфере и общественной деятельности») и главный инженер в Моторвагонном депо Домодедово филиала ОАО «РЖД» Евгений Шлыков (номинация «Наставник на производстве»).

Из Московской области в число победителей конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в направлении «Лучшие практики наставничества» вошли: «Реализация вариативной модели наставничества в средней общеобразовательной школе № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» и «Опыт наставничества на базе современной мастерской в Красногорском колледже». Обе практики представлены в номинации «Наставничество в сфере образования».

«Реализация вариативной модели наставничества в средней общеобразовательной школе № 11 с углубленным изучением отдельных предметов» — создан клуб учителей, представляющий собой эффективный механизм внутрикорпоративного повышения квалификации, который сочетает в себе коллективный образовательный маршрут и индивидуальные образовательные траектории педагогов. Клуб служит площадкой для обмена опытом и применения новых навыков, что способствует непрерывному профессиональному росту работников образования.

«Опыт наставничества на базе современной мастерской в Красногорском колледже» — это эффективное использование современной базы мастерской, которое открывает новые горизонты для организации креативных профориентационных мероприятий, в которых активно участвуют школьники 6–11 классов.

Все желающие в возрасте от 18 лет могли принять участие в конкурсе «Наставничество» как индивидуально, так и в составе команд, предоставив рекомендации кадровой службы и видео-визитки. Участники направления «Наставник года» прошли дистанционную оценку уровня компетенций, а также получили отчет с рекомендациями по развитию надпрофессиональных навыков.

По итогам экспертного отбора были определены 100 победителей, которые представят свои регионы на «Фестивале наставников» в декабре. В программе фестиваля по мимо торжественной церемонии награждения, запланированы командообразующие и просветительские мероприятия, лекции, дискуссионные площадки, благодаря участию в которых победители обменяются опытом с единомышленниками и наладят полезные знакомства. Также в рамках деловой программы фестиваля состоится заседание координационного совета Минпросвещения России по наставничеству.

Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание в масштабах страны, пройти образовательную программу, стать участником крупнейшего сообщества наставников РФ.

Организаторами конкурса являются министерство просвещения РФ, министерство науки и высшего образования РФ, министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. Операторы конкурса «Наставничество» — АНО «Россия — страна возможностей» и институт развития профессионального образования. Партнеры — автономная некоммерческая организация центр знаний «Машук», ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».