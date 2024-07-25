Стали известны адреса избиркомов Подмосковья, организующих выборы 8 сентября

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Жителей Подмосковья проинформировали об адресах территориальных избирательных комиссий Московской области, организующих выборы в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Так, в городском округе Бронницы пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: 140170, Московская область, город Бронницы, ул. Советская, дом № 33, каб.2, 8 (496) 464-45-84 (территориальная избирательная комиссия города Бронницы).

В городском округе Власиха пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Власиха по адресу: 143010, Московская область, поселок Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 8, 8 (495) 598-51-99 (доб. 139) (территориальная избирательная комиссия поселка Власиха).

В Волоколамском городском округе пройдут выборы депутатов Совета депутатов Волоколамского округа по адресу: 143600, Московская область, город Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, 8 (926) 561-29-76 (территориальная избирательная комиссия города Волоколамск).

В Воскресенске пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Воскресенск по адресу: Московская область, город Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, 8 (496) 442-69-35 (территориальная избирательная комиссия города Воскресенск).

В городском округе Восход пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Восход по адресу: 143562, Московская область, городской округ Восход, поселок Восход, дом 12 (здание администрации), 8 (498) 729-60-17 (территориальная избирательная комиссия поселка Восход).

В городском округе Дзержинский пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Дзержинский по адресу: 140091, Московская область, город Дзержинский, улица Лермонтова, дом 7а, 8 (495) 550-01-16 (территориальная избирательная комиссия города Дзержинский).

В городском округе Долгопрудный пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Долгопрудный по адресу: 141700, Московская область, город Долгопрудный, пл. Собина, д. 3, каб. 207, 8 (495) 408-87-38, (территориальная избирательная комиссия города Долгопрудный).

В округе Дубна пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Дубна по адресу: 141980, Московская область, город Дубна, улица Академика Балдина, дом 2, 8 (496) 218-05-05 доб. 261 (территориальная избирательная комиссия города Дубна).

В городском округе Жуковский пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Жуковский по адресу: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе д. 23, 8 (495) 556-93-30, (территориальная избирательная комиссия города Жуковский).

В городском округе Звездный городок пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Звездный городок по адресу: 141160, Московская область, поселок Звездный городок, дом 46, 8 (498) 950-00-06 (Территориальная избирательная комиссия поселка Звездный городок).

В округе Кашира пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Кашира по адресу: 142903, Московская область, город Кашира, улица Ленина, дом 2, 8 (496) 692-83-04, (Территориальная избирательная комиссия города Кашира).

В Королеве пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Королев по адресу: 141070, Московская область, город Королёв, проезд Ударника, дом 1а, каб. 139

8(495)516-83-07, (Территориальная избирательная комиссия города Королев).

В Котельниках пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Котельники по адресу: 140054, Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 5/4, 8 (495) 550-93-61, (территориальная избирательная комиссия города Котельники).

В округе Краснознаменск пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Краснознаменск по адресу: 143090, Московская область, город Краснознаменск, улица Генерала Шлыкова, д. 1, 8 (498) 676-04-46 (территориальная избирательная комиссия города Краснознаменск).

В Ленинском городском округе пройдут выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, ул. Школьная, д. 26А, 8 (495) 541-83-79 (территориальная избирательная комиссия города Видное).

В городском округе Лотошино пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Лотошино по адресу: Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино, улица Центральная, дом 18, 8 (496) 28-7-03-65 (территориальная избирательная комиссия рабочего поселка Лотошино).

В городском округе Луховицы пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Луховицы по адресу: Московская область, город Луховицы, улица Советская, д. 7, 8 (496) 639-11-94 (территориальная избирательная комиссия города Луховицы).

В городском округе Мытищи пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Мытищи по адресу: Московская область, город Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, ком. 115, 8 (495) 581-60-48 (территориальная избирательная комиссия города Мытищи).

В Одинцовском городском округе пройдут выборы депутатов совета депутатов Одинцовского городского округа по адресу: Московская область, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28, 8 (495) 181-90-02 (территориальная избирательная комиссия города Одинцово).

В Орехово-Зуевском городском округе пройдут выборы депутатов совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 353, 8 (496) 412-00-00 (территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево).

В Раменском городском округе пройдут выборы депутатов совета депутатов Раменского городского округа по адресу: Московская область, город Раменское, ул. Комсомольская площадь, д. 2, каб.116, 8 (496) 463-67-03 (территориальная избирательная комиссия города Раменское).

В Реутове пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Реутов по адресу: Московская область, город Реутов, улица Ленина, дом 27, 8 (498) 661-91-40 (территориальная избирательная комиссия города Реутов).

В Сергиево-Посадском городском округе пройдут выборы депутатов совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169, кабинет 137, 8 (496) 551-51-49 (территориальная избирательная комиссия города Сергиев Посад).

В Солнечногорске пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Солнечногорск по адресу: Московская область, город Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, 8 (495) 994-00-75 (территориальная избирательная комиссия города Солнечногорск).

В округе Щелково пройдут выборы депутатов совета депутатов городского округа Щелково по адресу: Московская область, город Щёлково, площадь Ленина, дом 2, 8 (496) 566-97-40 (территориальная избирательная комиссия города Щелково).

В Подольске пройдут дополнительные выборы депутата совета депутатов городского округа Подольск по одномандатному избирательному округу № 13 по адресу: Московская область, город Подольск, ул. Кирова, д. 4, 8 (496) 755-57-47 (территориальная избирательная комиссия города Подольск).

В Наро-Фоминском городском округе также пройдут дополнительные выборы депутата совета депутатов Наро-Фоминского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 по адресу: Московская область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова Г.К., 2, 8 (496) 344-44-28 (территориальная избирательная комиссия города Наро-Фоминск).

В городском округе Пушкинский тоже пройдут дополнительные выборы депутатов совета депутатов городского округа Пушкинский по многомандатным избирательным округам № 1,4 по адресу: Московская область, город Пушкино, Московский проспект, 12/2, 8 (495) 543-76-98 (территориальная избирательная комиссия города Пушкино).

В единый день голосования в сентябре основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.