Стала известна доля россиян, готовых установить в своем жилье «умный дом»

Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый рассказал, что около 80% жителей России желают установить систему «умный дом» в своем жилье, сообщает «Крым 24» .

По его словам, у россиян есть понимание принципов работы этой системы, они готовы к взаимодействию с ней.

«Умный дом» охватывает не только приборы учета и лифты, но и контроль за коммунальными платежами и сервисами, а также системы безопасности.

«Это полностью цифровой ЖКХ, где люди получают все услуги и контроль над своим домом, своей квартирой и так далее», — отметил Неукрытый.