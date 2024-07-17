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Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей Подмосковья за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 8 по 14 июля. За прошедшую неделю карусели посетили 19,04 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Ногинск — более 4 100 человек;

Воскресенск — более 2 900 человек;

Сергиев-Посад — более 2 900 человек;

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.