Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей Подмосковья за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 23 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За прошедшую неделю карусели посетили 9,56 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:
- Домодедово — более 2 000 человек;
- Коломна — более 1 700 человек;
- Одинцово — более 1 400 человек.
Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.
«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.