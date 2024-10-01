Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей Подмосковья за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 23 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 9,56 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Домодедово — более 2 000 человек;

Коломна — более 1 700 человек;

Одинцово — более 1 400 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.