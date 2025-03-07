Стал известен размер гардеробных, о которых мечтают россиянки

Исследование: треть женщин в России хочет иметь гардеробные в 20-30 кв м

Более трети россиянок (35%) хотят иметь просторные гардеробные комнаты площадью в 20-23 кв. м, сообщает Газета.ru .

По данным исследования компании Optima Development, которое охватило 1,5 тыс. женщин, чуть менее скромные запросы у 22% россиянок — они мечтают о гардеробных в 15-20 «квадратов». А 19% респонденток рассчитывают на более чем 30 кв. м для своей одежды.

И лишь 3% опрошенных женщин признались, что наличие гардеробной для них вообще не принципиально.

В компании отметили рост интереса к просторным гардеробным среди покупательниц новостроек. Так, в бизнес- и премиум-классе можно рассчитывать на гардеробную более 10 кв. м, даже с окном, где также можно разместить туалетный стоик, зону для глажки и мини-гостиную.

Как отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, в комфорт-классе площади скромнее — в среднем 3-6 кв. м, зато можно максимально использовать пространство благодаря эргономичным системам хранения.