Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в муниципалитетах в декабре

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в мае. Расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей Наро-Фоминска — 27 декабря, Орехово-Зуевского округа — 20 декабря, Солнечногорска — 6 декабря, Ступина — 4 декабря, Талдомского — 13 декабря, Шатуры — 11 декабря, Шаховской — 18 декабря, Электростали — 25 декабря.

Приемные министерства экономики и финансов Подмосковья будут работать 4 декабря — в Молодежном, 11 декабря — в Рузском округе, в Сергиевом Посаде — 18 декабря, в Серебряных Прудах — 25 декабря.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать: 6 декабря — в Волоколамске, 13 декабря — в Восходе, 20 декабря — в Зарайске, 27 декабря — в Королеве, 9 декабря — в Лосино-Петровском, 16 декабря — во Фрязине, 23 декабря — в Черноголовке, 4 декабря — в Шатуре.

Представители министерства ЖКХ Подмосковья примут жителей: 25 декабря — в Воскресенске, 18 декабря — в Можайске, 11 декабря — в Павловском Посаде, 4 декабря — в Раменском, 6 декабря — в Рузском округе, 13 декабря — в Солнечногорске, 20 декабря — в Ступине, 27 декабря — в Талдомском.

Приемные Главного управления региональной безопасности Московской области будут работать: 27 декабря — в Богородском округе, 20 декабря — в Бронницах, 13 декабря — в Дзержинском, 6 декабря — в Жуковском 25 декабря — в Коломне, 18 декабря — в Химках, 11 декабря — в Чехове, 4 декабря — в Шаховской.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: Богородского округа — 9 декабря, Власихи — 16 декабря, Восхода — 23 декабря, Домодедова — 4 декабря, Дубны — 6 декабря, Лотошина— 13 декабря, Серебряных Прудов — 20 декабря, Чехова — 27 декабря.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.