Стал известен график приемов депутатов Мособлдумы на IV квартал 2024 года

На сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан в приемной думы на IV квартал текущего года. График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, в последнем квартале текущего года пройдет 26 приемов граждан — депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный прием ведут председатели комитетов Мособлдумы.

В соответствии с положением, прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 988-66-01 (ежедневно с 10.00 до 13.00).

Приемная Мособлдумы размещается по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).

Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приемные в избирательных округах. Информацию о приемных можно посмотреть на страницах депутатов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.