«Стакан полон благодаря вашим усилия»: коллектив РИАМО наградили в Мособлдуме

«Бокал может быть наполовину пустым или полным. Но я хочу сказать, что он полон благодаря вашим усилиям, вашему труду. Благодаря тому, что вы вместе с регионом освещали наши решения, принятые законы, обсуждали все, что происходило в Московской областной думе и было на повестке региона. Это сложные и непростые вопросы, которые поднимались в начале года — жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Мы открыто говорили о проблемах, которые есть, и о том, как будем их решать. Самое главное — мы находили и нашли решения», — сказал Брынцалов.

Помимо коллектива РИАМО, награды вручили также другим журналистам, например, с телеканала 360, подмосковного «Радио 1», региональных ТВ редакций и не только.

«Конечно, они не могут быть реализованы мгновенно. Это накопившиеся задачи, которые мы обязаны решать вместе: с коллегами из правительства, с главами городских округов, с теми, кто является ключевым в этих направлениях. Но без вас мы бы точно не смогли сделать наши решения понятными и разъяснить их жителям региона», — отметил председатель.

Фото - © Пресс-служба Мособлдумы

Брынцалов подчеркнул, что благодаря взаимодействию, участию — как интерактивному, так и в реальных жизненных условиях — все это получается цельно и качественно.

«Поэтому наш бокал полон благодаря вам. За ваш труд огромные слова благодарности!», — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.