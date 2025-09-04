США запускают программу «гражданского просвещения» для российской молодежи

Госдепартамент США запускает программу YA-EUR, которая рассчитана в том числе на российскую молодежь и предполагает поездку в США для изучения вопросов гражданской активности и лидерства через призму науки и технологий, передает RT .

Инициатива может свидетельствовать о перезапуске проектов «мягкой силы» США в России. Ее участниками станут граждане из РФ в возрасте от 18 до 22 лет.

«Для них разработали месячную программу пребывания в США, включающую семинары по гражданскому просвещению, мероприятия, связанные с темой гражданской активности, а также проживание в американских семьях и посещение общественных организаций. При отборе НКО — будущих грантополучателей — ключевым критерием станет готовность участников по возвращении домой применять полученные знания на практике и быть „ответственными гражданами и активными членами своих сообществ“, а также выстраивать долгосрочные связи между россиянами и их американскими сверстниками», — говорится в сообщении.

На реализацию проекта Госдепартамент выделит $360 тыс.