США отправляют на пенсию легендарный пенни

Одноцентовая монета уходит в историю после 230 лет обращения

«Последняя партия заготовок для пенни поступила на Монетный двор в мае — после их израсходования эпоха пенни завершится», — пояснили в американском Минфине.

Эксперты давно называли эти монеты «экономическим абсурдом» — себестоимость чеканки каждого цента уже много лет превышает его номинальную стоимость.

«Отказ от производства позволит сэкономить 56 млн долларов уже в первый год», — отмечают в ведомстве.

Решение вызвало волну ностальгии среди американцев.

«Пенни был свидетелем всей нашей истории — от Гражданской войны до полета на Луну», — вспоминает нумизмат Джеймс Уилсон. В то же время экономисты называют этот шаг запоздалым, так как инфляция превратила пенни в музейный экспонат — сегодня он ничего не стоит.

Казначейство уточняет, что существующие монеты останутся законным платежным средством, но будут постепенно выводиться из оборота.

«Это конец целой эпохи, но давно назревшее решение», — резюмирует представитель ФРС. В ближайшие месяцы ожидается модернизация системы наличных расчетов с учетом новых реалий.