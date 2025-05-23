США отправляют на пенсию легендарный пенни
Американское казначейство официально объявило о прекращении выпуска одноцентовых монет, ставших символом финансовой системы США, сообщает газета «Известия».
«Последняя партия заготовок для пенни поступила на Монетный двор в мае — после их израсходования эпоха пенни завершится», — пояснили в американском Минфине.
Эксперты давно называли эти монеты «экономическим абсурдом» — себестоимость чеканки каждого цента уже много лет превышает его номинальную стоимость.
«Отказ от производства позволит сэкономить 56 млн долларов уже в первый год», — отмечают в ведомстве.
Решение вызвало волну ностальгии среди американцев.
«Пенни был свидетелем всей нашей истории — от Гражданской войны до полета на Луну», — вспоминает нумизмат Джеймс Уилсон. В то же время экономисты называют этот шаг запоздалым, так как инфляция превратила пенни в музейный экспонат — сегодня он ничего не стоит.
Казначейство уточняет, что существующие монеты останутся законным платежным средством, но будут постепенно выводиться из оборота.
«Это конец целой эпохи, но давно назревшее решение», — резюмирует представитель ФРС. В ближайшие месяцы ожидается модернизация системы наличных расчетов с учетом новых реалий.