Средняя пенсия в РФ в ноябре достигла 23,5 тыс. рублей

Средний размер назначенных пенсий в РФ в ноябре увеличился до 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно статистическим данным, выплаты пенсионерам в номинальном выражении увеличились на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей.

Средняя пенсия за январь–ноябрь составила 23 414 рублей против 20 952 рубля за аналогичный период 2024 года.

С 2026 года пенсия неработающих пенсионеров возрастет на 7,6%. С февраля поднимут пенсии с учетом инфляции за прошлый год, а с апреля — увеличат социальную выплату после пересмотра по данным Социального фонда, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Так, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей. До 9 584,69 рубля увеличится и фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла поднимут до 156,76 рубля, говорит эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.