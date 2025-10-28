Средняя пенсия неработающим пенсионерам в России превысит 27 тыс. рублей

сегодня в 06:00

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что размер страховой пенсии в РФ в 2026 году составит более 27 тыс. рублей, пишет ТАСС .

«После индексации на 7,6% ее (пенсии — прим. ред.) размер увеличится до 27 788,8 рубля», — отметила она.

По ее словам, средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров в РФ после индексации также увеличится.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каким категориям граждан проиндексируют выплаты в 2026 году. Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января.

