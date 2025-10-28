Средняя пенсия неработающим пенсионерам в России превысит 27 тыс. рублей
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что размер страховой пенсии в РФ в 2026 году составит более 27 тыс. рублей, пишет ТАСС.
«После индексации на 7,6% ее (пенсии — прим. ред.) размер увеличится до 27 788,8 рубля», — отметила она.
По ее словам, средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров в РФ после индексации также увеличится.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, каким категориям граждан проиндексируют выплаты в 2026 году. Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.