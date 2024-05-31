Среднемесячная аудитория приложения «Моя Москва» достигла 1,2 млн человек

Свыше 11,5 млн раз воспользовались приложением «Моя Москва» с начала 2024 года. С его помощью чаще всего передают показания электроэнергии и счетчиков воды, оплачивают счета, записываются на прием в поликлиники и центры госуслуг, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«В прошлом году среднемесячная аудитория составляла около 1 млн пользователей, а с начала этого года выросла до 1,2 млн. Приложение „Моя Москва“ объединяет полезные сервисы, необходимые для решения разных повседневных задач», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что с момента запуска в 2019 году мобильное приложение скачали свыше 6,6 млн человек, а за текущий год — почти 630 тыс.

По данным исследования департамента информационных технологий Москвы, около 90% горожан не представляют свою жизнь без смартфона. В связи с этим мегаполис продолжает активно развивать приложение «Моя Москва» и другие мобильные площадки. За все время возможностями приложения воспользовались порядка 89 млн раз.

Сегодня в тестовом режиме работает виртуальный ассистент, который помогает записываться в поликлинику, передавать данные приборов учета, оплачивать начисления и узнать об успехах ребенка в школе. В 2023 году участники проекта «Активный гражданин» выбрали ему имя — Москва.

Помимо этого, с помощью приложения жители столицы смогут воспользоваться такой функцией, как пакетная оплата счетов. Она позволяет совершить сразу несколько платежей всего в пару кликов.