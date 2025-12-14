Француженки просят выгнать украинок, потому что те уводят их супругов

Жительницы Франции пишут доносы и просят выгнать приехавших из Украины женщин. Те уводят их супругов и возлюбленных, сообщает SHOT .

Француженки начали сражаться с украинками за внимание местных мужчин. Женщин не устраивает, что приезжие, у которых нередко есть дети от прошлых браков, уводят их супругов и женихов. Беженки зачастую требуют, чтобы европейцы их обеспечивали.

Для своего замысла француженки используют школы, в которых учатся дети из Украины. Жительницы Европы составляют учителям доносы. Они анонимно заявляют, что девушки-украинки бьют своих детей.

Школьника зовут на беседу в администрацию учреждения. Затем задают вопросы о возможном насилии со стороны матери.

Дети не подтверждают информацию. Однако администрация школ не верит ученикам. Она считает, что ребенка подготовили к беседе.

На фоне доносов у школьников из Украины уменьшаются шансы на поступление в местный вуз. Для этого у ребенка должна быть хорошая репутация в социуме.

