Среди женщин во Франции развернулась борьба за мужчин
Жительницы Франции пишут доносы и просят выгнать приехавших из Украины женщин. Те уводят их супругов и возлюбленных, сообщает SHOT.
Француженки начали сражаться с украинками за внимание местных мужчин. Женщин не устраивает, что приезжие, у которых нередко есть дети от прошлых браков, уводят их супругов и женихов. Беженки зачастую требуют, чтобы европейцы их обеспечивали.
Для своего замысла француженки используют школы, в которых учатся дети из Украины. Жительницы Европы составляют учителям доносы. Они анонимно заявляют, что девушки-украинки бьют своих детей.
Школьника зовут на беседу в администрацию учреждения. Затем задают вопросы о возможном насилии со стороны матери.
Дети не подтверждают информацию. Однако администрация школ не верит ученикам. Она считает, что ребенка подготовили к беседе.
На фоне доносов у школьников из Украины уменьшаются шансы на поступление в местный вуз. Для этого у ребенка должна быть хорошая репутация в социуме.
