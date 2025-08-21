Сразу к ветеринару: врач рассказала, как помочь питомцу, получившему травму

Врач интенсивной терапии, анестезиолог, эндокринолог Наталья Спирина на лекции в Парке Науки ННГУ рассказала о первых действиях с животным, получившим травму, сообщает pravda-nn.ru .

По ее словам, самое главное — сохранять спокойствие и отставить панику. Правильные действия владельца могут оказать значительное влияние на исход ситуации.

«Излишние эмоции могут навредить как вам, так и вашему питомцу, и помешать в оказании экстренной помощи. Если сомневаетесь, то лучше вообще ничего не делать и сразу обратиться за помощью в ветеринарную клинику, которой вы доверяете», — сказала доктор.

Важный момент — непосредственно первая помощь. Следует оценить состояние животного, проверить пульс и сердцебиение: в районе сердца согнуть лапу питомца в локте и нащупать сердечные сокращения. Для проверки пульса необходимо пальпировать четырьмя пальцами бедренную артерию.